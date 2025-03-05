HPV與多種癌相關 醫提醒非僅透過性行為傳染

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）國中男生公費HPV疫苗最快今年9月開打，醫師提醒，HPV已知跟多種癌症相關，且並非只透過性行為傳染，包括皮膚接觸、接觸受污染的物品等都可能感染，接種疫苗有助預防。

人類乳突病毒（HPV）是一種DNA病毒，目前已知200多型，可以分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要的傳染病原之一。鳳山李嘉文泌尿診所副院長蘇信豪近日透過新聞稿提醒，除子宮頸癌，其實頭頸癌、陰莖癌、膀胱癌等都被發現與HPV有關。

此外，蘇信豪指出，還有俗稱菜花、復發機率極高的生殖器疣也跟HPV高度相關，並有研究顯示男性感染HPV可能導致精蟲品質下降，造成受孕過程較為困難。

蘇信豪強調，更重要的是，HPV病毒並非只透過性行為傳染，包括皮膚接觸、接觸受污染的物品等都可能感染HPV，因此即使性生活單純，甚至沒有性經驗，都可能感染HPV。

過去HPV疫苗與預防子宮頸癌劃上等號，但事實上HPV病毒不分男女都可能感染，台灣將在今年9月起，除了現行的國中女生，也把國中男生納入公費施打HPV疫苗對象。

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蘇信豪提醒，越年輕接種疫苗，在尚未接觸HPV前就能產生最佳保護力，預防效果更佳，且男性自然產生抗體的比例不到1成，也不像女性有抹片等常規篩檢手段，不分男女都應接種疫苗，才能更全面有效預防相關疾病。

國健署呼籲，30歲以上婦女至少每3年要接受1次子宮頸抹片檢查，6分鐘即可護一生。子宮頸抹片檢查結果為陽性時，並不代表罹患癌症，可遵循醫師指示接受進一步檢查，並依醫囑回診追蹤及診治。即使檢查結果正常，若有任何異狀仍應儘速就醫。（編輯：陳政偉）1140305