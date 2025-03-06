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基北宜大雨特報萬里雨量達63.5毫米 15縣市防強陣風

2025/3/6 08:51
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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署今天表示，東北風影響，針對基隆、新北及宜蘭發布大雨特報，今天截至上午8時許，新北萬里區累積雨量已達63.5毫米；另外，新北至台南、屏東、台東及澎金馬地區留意陸上強風。

中央氣象署今天發布大雨特報，東北風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

根據氣象署網站，今天零時至上午8時，新北萬里區累積雨量已達63.5毫米，另外，基隆市中山區約48.5毫米；累積雨量前10名皆位於基隆、新北地區。

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氣象署並發布陸上強風特報，東北風偏強，6日晨至7日晚間，澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率（橙色燈號）。

台東縣（含蘭嶼、綠島）、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號）。（編輯：陳仁華）1140306

#大雨特報
#新北市
#基隆市
#中央氣象署
#氣象署
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