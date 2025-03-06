基北宜大雨特報萬里雨量達63.5毫米 15縣市防強陣風

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署今天表示，東北風影響，針對基隆、新北及宜蘭發布大雨特報，今天截至上午8時許，新北萬里區累積雨量已達63.5毫米；另外，新北至台南、屏東、台東及澎金馬地區留意陸上強風。

中央氣象署今天發布大雨特報，東北風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

根據氣象署網站，今天零時至上午8時，新北萬里區累積雨量已達63.5毫米，另外，基隆市中山區約48.5毫米；累積雨量前10名皆位於基隆、新北地區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

氣象署並發布陸上強風特報，東北風偏強，6日晨至7日晚間，澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率（橙色燈號）。

台東縣（含蘭嶼、綠島）、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號）。（編輯：陳仁華）1140306