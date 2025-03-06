台南男童高熱量飲食缺運動 10歲罹患脂肪肝

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市一名10歲男童喜歡吃炸物，每天喝1杯手搖飲料，且缺少運動，日前因感冒就醫，醫師認為體重過重進一步檢查，發現罹患脂肪肝，經個人化健康管理3個月漸有改善。

奇美醫院急診醫學部急診兒科主治醫師張毓珊今天在院內衛教宣導會表示，這名就讀小學4年級的男童當時因感冒到門診就醫，因體重50公斤，身體質量指數（BMI）達25，屬於肥胖體位，進一步安排腹部超音波檢查，發現肝臟處一片白亮亮異常影像，確診為脂肪肝。

張毓珊表示，經詳細問診發現，男童平日喜歡吃白飯和炸物，每天喝1杯手搖飲料，學校放學後去安親班，回家後打電動到很晚才睡覺，缺少良好運動習慣，導致脂肪堆積在肝臟，進而影響健康，除向家長進行健康衛教，並由醫療團隊量身打造健康管理計畫。

張毓珊指出，經過3個月的生活習慣調整後，男童已成功減重5公斤，並持續追蹤健康狀況。

她說，兒童過胖不僅影響孩子外觀，還可能引發糖尿病、心血管疾病、脂肪肝、睡眠呼吸中止等許多健康風險，也容易對心理健康造成影響，導致低自尊、焦慮、憂鬱症，甚至可能遭受校園霸凌等問題。

張毓珊表示，現在仍有父母親抱持「小時候胖不是胖」觀念，認為孩子小時候養得白白胖胖是累積之後「抽高」的本錢，但已有研究顯示，肥胖兒童未來成為肥胖成年人機率是正常體位兒童的5倍，且肥胖還可能導致提早進入青春期，縮短身高增長時間，反而影響身高發展。

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她說，兒童飲食與生活習慣深受家庭影響，因此家長應以身作則，減少外食與高熱量食物攝取，鼓勵孩子飲食均衡習慣，適度減少電子產品使用時間，培養戶外活動及運動習慣。

張毓珊指出，根據台灣於民國106年至109年營養健康狀況變遷調查，國小到高中學生體重過重及肥胖比例達3成左右，比日本的不到1成、韓國約2成高出不少，家長除透過學童定期健康檢查掌握體重變化，必要時也可尋求醫療機構協助，引導養成健康生活習慣。（編輯：龍柏安）1140306