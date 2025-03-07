政院核定78億元 建置農地重劃區現代化作業條件

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農業部今天表示，已獲行政院核定114到117年為期4年的「農地重劃區基礎建設升級計畫」預算新台幣78億元，將用於修復提升規格及擴增農地重劃區上，建置現代化作業條件。

農業部農田水利署副署長陳衍源接受中央社記者電話訪問時指出，農地重劃始於民國47年起辦理，截至112年累計39萬公頃，幾乎農業縣市都有分布。

陳衍源說，其中約72%已逾40年，相關設施規格不敷現況使用，又是重要農業生產區，因此將運用這筆預算進行修復，面積較大的縣市包含彰化、雲林、台南、屏東等。

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預算使用還有另外2個用途，他說，包含持續擴增農地重劃設置，採機動檢視與執行；還有受天災等因素影響損壞嚴重地區，須緊急修復，會優先處理。

陳衍源重申，農地重劃區的農地往往是優良農地、重要的糧食生產區，透過這次計畫施作的農水路規格，會更貼合機械化、現代化作業所需條件，進一步提高農業韌性。（編輯：陳政偉）1140307