小清水溪橋改建 台鐵東部幹線4/8起部分車次停駛

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（中央社記者余曉涵台北7日電）配合花蓮和仁至崇德間東小清水溪橋改建工程，台鐵今天晚間宣布，4月8日起到5月28日東部幹線部分列車停駛或截短行駛，提醒搭車民眾留意。

為了提升鐵路橋梁安全，北迴線和仁至崇德間東小清水溪橋將進行改建工程，台鐵今天晚間發布新聞稿表示，施工期間該路段單線雙向行車，在路線容量受限下，將停駛東部幹線部分列車。

台鐵指出，停駛列車包含每週五行駛的加班車6車次（223、237、427、436、250、405次）、週六行駛加班車5列次（202、436、418、405、427次）、週日行駛加班車9列次（223、250、234、233、237、418、436、405、427次）。

台鐵說，週日443次加班車截短行駛至花蓮，也就是新左營-台東-花蓮間行駛。

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除了部分列車停駛外，部分區間快車截短行駛，包含4006次（桃園-花蓮）截短行駛至南澳、4030次（樹林-花蓮）截短行駛至和平、4021次（花蓮-樹林）截短由和平始發、4033次（花蓮-宜蘭）截短由和仁始發。

台鐵說，相關列車時刻調整共27列次，民眾可到台鐵官網、訂票APP「台鐵e訂通」查詢及各車站公告。（編輯：陳政偉）1140307