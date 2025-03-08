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114年首次航海人員測驗登場 女性報考人數創新高

2025/3/8 16:29（3/8 16:41 更新）
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交通部航港局自8日起舉辦民國114年第一次航海人員測驗，航港局長葉協隆（後左）現身考場視察，並為應試考生加油打氣。（航港局提供）中央社記者余曉涵傳真 114年3月8日
交通部航港局自8日起舉辦民國114年第一次航海人員測驗，航港局長葉協隆（後左）現身考場視察，並為應試考生加油打氣。（航港局提供）中央社記者余曉涵傳真 114年3月8日
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（中央社記者余曉涵台北8日電）今年第1次航海人員測驗今天起登場，航港局說，這次共有905名考生報考，報考人數創新高外，這也是女性報考人數歷年來最高的1次。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，114年第一次航海人員測驗於今明兩天在華夏科技大學（新北市）及正修科技大學（高雄市）兩試區同步舉行，共有905名考生報考，報考人數創新高，今天將進行一等船副及二等管輪類別的測驗，第一節應考344人，到考人數313人，到考率90.99%。

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航港局說，歷次航海人員測驗均吸引許多海事院校航輪科系同學報考，這次報考的女性人數佔12.63%，其中一等船副的女性比例更達21.05%，雙雙創近5年來的新高。

航港局說，這次測驗預計4月8日榜示，考畢試題及答案將於3月10日在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統公布，如有試題疑義，請於測驗結束的次日起3日內，也就是3月12日前，登入「航海人員測驗系統」內的「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果亦將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考。（編輯：李亨山）1140308

#航港局
#交通部
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