弘光科大32生赴日研習滑雪 瞄準證照增國際就業力

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）為增進學生國際就業移動力，弘光科技大學運動休閒系32名學生參加「征服雪地－滑雪運動實務增能」計畫，到日本進行6天研習，不少學生已達中階、中高階水準，期許下次可進階考照。

弘光科技大學今天發布新聞稿指出，運動休閒系執行深耕計畫中的促進國際移動，「征服雪地－滑雪運動實務增能」計畫由副主任王怡菁帶隊，到日本栂池滑雪場進行6天研習課程。

王怡菁表示，滑雪為國際上熱門運動休閒活動，為增進學生國際就業移動力，去年第1次帶4名學生到日本執行滑雪運動實務增能計畫，今年擴大辦理帶32名學生前往研習，接下來會安排學生到日本滑雪場海外實習。

今年滑雪運動實務增能研習以單板滑雪為主，課程從初階可上下搭乘纜車、綠線初級雪道、落葉飄、單向轉彎（C Turn）、連續控制速度轉彎（S Turn），到中階綠線初級雪道可自在轉彎、紅線中級滑道連續轉彎。

王怡菁觀察發現，原本就有運動基礎的學生很快就能掌握技巧，進步相當神速，研習結束時，好幾名學生已達中高階水準。

運休系大一學生林瑋勝擅長羽球，研習後已可在紅色中級滑道悠遊自在轉彎。林瑋勝指出，滑雪研習從基礎學起，教練傳授抓住重心等進階訣竅，要滑得好必須自己慢慢揣摩，有運動基礎較能掌握重心及平衡，希望未來可以考取滑雪國際證照。

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擅長足球運動大二學生鄭子揚說，滑雪是在台灣接觸不到的運動，之前看過很多相關影片，研習時常摔倒，但越摔越抓得住技巧，考慮以後去日本滑雪場實習及拿滑雪國際證照。

大一學生郭韓霓、涂瀞云皆沒有運動底子，2人說，滑雪教練從如何穿裝備、基本動作，每個步驟仔細教起，學起來並不難，感覺越學越有成就感，考慮再去上進階課程。（編輯：陳仁華）1140310