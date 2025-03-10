嘉義市懸日美景3/11起連3天 市府公布絕佳觀賞地點

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義市絕美「懸日」景象自明天起、一連3天登場，市府今天公布數個為人熟知絕佳觀賞地點，除了知名地標中央噴水池旁外，公明路側人行廣場更是適合親子一同觀賞。

嘉義市政府今天發布新聞稿，嘉義市棋盤式街道分布，營造觀測「懸日」美景絕佳位置。據中央氣象署預報，今年「懸日」最佳欣賞時間為11日下午5時41分至6時1分，嘉義市在文化路以西位置；其後夕陽逐日較前1天提早約4分鐘，運行到達街道中心。

市府表示，嘉義市有數個最佳觀賞「懸日」地點，如在垂楊路近崇文國小天橋上，可欣賞到夕陽逐漸日落在車水馬龍的街道盡頭美景；在知名地標中央噴水池旁，可利用錯位取景，拍攝到KANO傳奇投手吳明捷投出「懸日」好球畫面。

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另外，接近嘉義市立棒球場、公明路側的人行廣場，更是近年可觀賞壯觀「懸日」景象熱門景點，相當適合親子一起觀賞。

市府指出，往年「懸日」時段都吸引許多攝影高手到嘉義市朝聖，民族路、中山路等朝西道路都可看到攝影人潮，但民眾逗留在街道上拍照，導致人車爭道，險象環生，提醒民眾拍美景時，也須注意自身安全。（編輯：陳仁華）1140310