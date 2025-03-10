2025亞太蘭花會議閉幕 下屆交棒馬來西亞

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）與台灣國際蘭展同時登場的2025亞太蘭花會議，為期3天議程今天閉幕，此次共15個國家與會，進行近50場專題討論及20篇海報投稿展示，下一屆將由馬來西亞主辦。

台南市副市長葉澤山在閉幕儀式致詞表示，經過3天專業會議研討，相信與會者都收穫滿滿，台南是台灣重要蘭花產地，也是受國際重視的蘭花城市，這次會議在台南舉辦可說別具意義。

葉澤山指出，會議中討論育種、發展及品種智慧財產權等，都是近幾年來產業界關注議題，期許在下一個20年，台灣蘭花產業能持續升級。

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台南市政府提供資料指出，2025亞太蘭花會議在後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（台灣蘭花生技園區）展開為期3天會議，共有15個國家與會，針對蘭花研究、產業趨勢及品種權等3大面向，進行近50場專題討論及20篇海報投稿展示，下午圓滿閉幕後交接給下屆主辦國馬來西亞。

台南市政府指出，與亞太蘭花會議同時登場的台灣國際蘭展，8日當天推出婦女免費入園，創下近4.5萬人次入園，約為去年首日參觀人次3倍；昨天第2天入園也達2.2萬人次，較去年多出約2000人次。今天雖是上班日，但統計至下午2時也有近1.2萬人次。（編輯：孫承武）1140310