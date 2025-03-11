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食藥署增訂葡萄等農藥殘留標準 即起生效

2025/3/11 18:51（3/11 19:18 更新）
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食藥署11日發布修正農藥殘留容許量標準，增修訂阿納寧等32種農藥在100項農作物的殘留容許量、刪除二．四地等2種農藥6項殘留容許量，以及增列「普硫松」為公告禁用農藥，即起生效。（中央社檔案照片）
食藥署11日發布修正農藥殘留容許量標準，增修訂阿納寧等32種農藥在100項農作物的殘留容許量、刪除二．四地等2種農藥6項殘留容許量，以及增列「普硫松」為公告禁用農藥，即起生效。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）食藥署今天發布修正農藥殘留容許量標準，增修訂阿納寧等32種農藥在100項農作物的殘留容許量，包含增訂進口與國產葡萄相關農藥殘留標準，以及禁用「普硫松」等，即起生效。

每個國家因氣候環境、習慣等差異，或是隨時代轉變，使用農藥方式也不同。衛生福利部食品藥物管理署去年12月13日預告修正農藥殘留容許量標準，修正內容為增修訂阿納寧等32種農藥在100項農作物的殘留容許量、刪除二．四地等2種農藥6項殘留容許量，以及增列「普硫松」為公告禁用農藥。今天起生效。

這次增列普硫松為公告禁用農藥，食藥署食品組組長蔡淑貞接受媒體電訪說明，主要是配合農業部已刪除這款農藥的殘留容許量；另外農業部自行提案，增列葡萄為「克美素」准用農作物，並經農業部防檢署第140次農藥諮議會審查通過，確實是國內農民有在使用的品項，殘留容許量訂為0.6ppm。

蔡淑貞解釋，克美素原本就核准使用於葡萄，只是民國71年經濟部公告使用方法時，可能因考量為葡萄栽培早期所使用的農藥，採收時應不至殘留，故未訂定農藥殘留容許標準。經監測後發現溫室葡萄確有克美素殘留情形，為解決農民使用需求及消費者食用安全，現今確實有訂定殘留容許量的必要性。

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針對進口農產品，食藥署增修7種農藥對應20項農作物的殘留容許量，如農藥「阿納寧」用於蘋果的殘留量，由0.1ppm放寬至0.5ppm；用於梨的「派美尼」殘留量則從2ppm放寬到6ppm等。

蔡淑貞說，這次農藥殘留容許量標準的修正原因，包括配合農業部規範、因應國際貿易需求，由出口國政府或農藥業者向食藥署提出。食藥署將持續監測市面農產品農藥殘留，一旦發現違規，將可依違反食安法第15條，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。而針對農藥殘留容許量規範，將採滾動式修正。（編輯：張雅淨）1140311

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竹縣勞工處正副處長涉貪收押 參議蔡淑貞代理處長食藥署修正農藥殘留標準 預告禁用普硫松
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