加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
吸收現役軍官賣雄三飛彈等機密給中國 前飛官10萬交保
首頁 / 生活

衛福部推醫療資訊標準平台 拚2年內到醫學中心看病免帶病歷

2025/3/12 12:54（3/12 12:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北12日電）台灣電子病歷普及，但院際間缺乏統一格式，導致病歷難以交換，衛生福利部今天宣布啟動「台灣醫療資訊標準大平台」，最快2年內，到各大醫學中心看病不用再申請病歷帶著跑。

隨著數位醫療技術的進步，醫療資訊標準化已成醫療創新與人工智慧（AI）發展關鍵。衛生福利部打造醫療資訊標準大平台，以「資料統一」、「規則統一」、「應用程式統一」3大核心，建置完善的醫療數據生態系統，今天宣布正式啟動。

衛福部次長呂建德致詞指出，台灣醫療跟資訊產業雙強，而電子病歷是寶貴資源，以前沒有統一格式，醫療機構間數據難以互通，如今國際醫學資料標準FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）已成為全球醫療機構通用標準，隨平台上路，有助醫療數據能夠跨機構順利交換。

3大核心重點，衛福部資訊處長李建璋簡報說明，首要目標是將全面導入FHIR，統一台灣電子病歷記錄格式，並與國際接軌，因應國情，每個國家都要制定FHIR實作指引（IG），IG制定越多，代表格式越統一；接著還將導入CQL技術，統一健保申報、醫療品質評估與診療準則。

在應用程式統一部分，衛福部將建立「AI醫療應用程式生態系」。李建璋以Google商店及蘋果「App Store」為例說明，未來醫療機構能自由下載與應用AI技術，且為確保不同AI應用程式無縫整合至醫療系統，將導入 SMART on FHIR 標準，統一開發規範。

google news透過 Google News追蹤中央社

李建璋會後接受媒體聯訪表示，衛福部IG主要針對基本常用的109項欄位，如性別、年齡、身高等，各司署若有需要制定更細欄位，比方說流感病毒型別等，可依需求制定；短期目標是在2年內，讓全台23家醫學中心的109項欄位可以互相流通，未來民眾到不同醫院看病，可望不用再申請病歷帶著跑。

李建璋強調，建立標準是第一步，下一步就是解決城鄉差距，尤其衛生所的資訊能力較落後，現在健保署已跟13家電子病歷廠商談妥，以後可在雲端上訂閱病歷，有問題直接透過雲端解決，有助減輕成本。另外也將推出命名為「黑熊版」的公版格式，避免資訊進步反加劇城鄉差距。（編輯：李亨山）1140312

#Google
#呂建德
#李建璋
#衛生所
#衛福部
#蘋果
#衛生福利部
李建璋
馬偕、彰化基督教醫院遭駭 衛福部定調系統性攻擊彰基遭駭客攻擊 衛福部：資安專家進駐、將報案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：