衛福部推醫療資訊標準平台 拚2年內到醫學中心看病免帶病歷

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）台灣電子病歷普及，但院際間缺乏統一格式，導致病歷難以交換，衛生福利部今天宣布啟動「台灣醫療資訊標準大平台」，最快2年內，到各大醫學中心看病不用再申請病歷帶著跑。

隨著數位醫療技術的進步，醫療資訊標準化已成醫療創新與人工智慧（AI）發展關鍵。衛生福利部打造醫療資訊標準大平台，以「資料統一」、「規則統一」、「應用程式統一」3大核心，建置完善的醫療數據生態系統，今天宣布正式啟動。

衛福部次長呂建德致詞指出，台灣醫療跟資訊產業雙強，而電子病歷是寶貴資源，以前沒有統一格式，醫療機構間數據難以互通，如今國際醫學資料標準FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）已成為全球醫療機構通用標準，隨平台上路，有助醫療數據能夠跨機構順利交換。

3大核心重點，衛福部資訊處長李建璋簡報說明，首要目標是將全面導入FHIR，統一台灣電子病歷記錄格式，並與國際接軌，因應國情，每個國家都要制定FHIR實作指引（IG），IG制定越多，代表格式越統一；接著還將導入CQL技術，統一健保申報、醫療品質評估與診療準則。

在應用程式統一部分，衛福部將建立「AI醫療應用程式生態系」。李建璋以Google商店及蘋果「App Store」為例說明，未來醫療機構能自由下載與應用AI技術，且為確保不同AI應用程式無縫整合至醫療系統，將導入 SMART on FHIR 標準，統一開發規範。

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李建璋會後接受媒體聯訪表示，衛福部IG主要針對基本常用的109項欄位，如性別、年齡、身高等，各司署若有需要制定更細欄位，比方說流感病毒型別等，可依需求制定；短期目標是在2年內，讓全台23家醫學中心的109項欄位可以互相流通，未來民眾到不同醫院看病，可望不用再申請病歷帶著跑。

李建璋強調，建立標準是第一步，下一步就是解決城鄉差距，尤其衛生所的資訊能力較落後，現在健保署已跟13家電子病歷廠商談妥，以後可在雲端上訂閱病歷，有問題直接透過雲端解決，有助減輕成本。另外也將推出命名為「黑熊版」的公版格式，避免資訊進步反加劇城鄉差距。（編輯：李亨山）1140312