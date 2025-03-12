加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
格陵蘭議會選舉 親商民主黨擊敗執政聯盟
首頁 / 生活
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 生活

台積電獎勵提案促進生物多樣性 15日將截止報名

2025/3/12 14:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北12日電）為培育促進生物多樣性人才，生多所今天表示，今年首次與台積電合作舉辦「Eco Plus！生態共融計畫－台積電生物多樣性獎學金暨提案獎勵」，共3大獎項，15日截止報名，呼籲把握。

農業部生物多樣性研究所副研究員王經文告訴中央社記者，上述提案獎勵，是生多所首次跟台積電合作培育促進生物多樣性人才的活動，2月15日起開始收件，迄今約收到30、40件提案。因為截止日期快到，所以發布資訊，希望讓更多人知道、把握，申請管道可上網至「Eco Plus！生態共融計畫」了解。

這項活動共計3個獎項，首先是「新秀獎」，邀請國內各大專院校生物多樣性保育相關社團，具備良好生物多樣性保育工作績效團體可報名，提供得獎者5組，入選組5組，最高獎金新台幣8萬元。

google news透過 Google News追蹤中央社

其次是「菁英獎」，國內大專院校生物資源相關科系博士、碩士班在學或畢業2年內，並從事台灣生物多樣性保育相關研究並發表國際期刊者可報名，提供特優者1名、優等者2名、佳作者3名及入選組10名，最高獎金25萬元。

再者是「提案獎」，以大專院校、公立研究機構為單位，接受多方單位共同申請，近5年持續從事生態保育研究並發表學術期刊者可報名，提供得獎者3組，最高補助獎金200萬元，補助期程為2年。（編輯：陳政偉）1140312

#台積電
#農業部
#獎學金
#生多所
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電赴美 吳東亮：韓國競爭者被拋在後面壓力很大
197
更多編輯台推薦新聞：