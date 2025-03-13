濃霧雷雨影響 澎湖台中馬祖機場暫停起降

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（中央社記者郝雪卿、陳啟清、潘欣彤4日綜合報導）澎湖與馬祖南竿、北竿機場受濃霧影響、台中國際機場受雷雨影響，今天陸續暫停起降。

台中國際機場今天中午受雷雨影響，從中午12時27分暫停地面作業，到下午1時30分仍未恢復地面作業。台中航空站指出，暫停地面作業期間，班機可降落，但旅客需在飛機內等待地面作業恢復，受影響航班，需待狀況解除後由民航局統計。

澎湖機場今天上午10時15分和11時54分，因濃霧等影響，還伴隨有陣陣的雷雨，機場2度暫停地面作業，分別在上午10時38分和12時18分解除恢復起降，台澎航線共有9架次受到影響，8班延誤，澎湖往台北1航班取消，影響旅客有465位，候機旅客秩序良好。

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馬祖南竿機場、北竿機場因濃霧與雲高不足影響，分別於今天中午12時12分、12時起短暫關場約3小時，至下午3時止共取消4班次，包括南竿往松山取消2班、南竿往台中取消1班，北竿往松山取消1班。由於部分民眾選擇搭船，故機場等候民眾不多。

連江縣交通旅遊局統計，台馬間海運「台馬之星」今天上午從東引中柱港出發經南竿福澳港，前往基隆港船班，共搭乘169人。（編輯：林恕暉）1140313