加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
藝人唱和中共 賴總統：要珍惜台灣土地曾生養他們
首頁 / 生活

濃霧雷雨影響 澎湖台中馬祖機場暫停起降

2025/3/13 15:17（3/13 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬祖南竿機場（圖）因濃霧與雲高不足影響，自13日中午起短暫關場約3小時；由於部分民眾選擇搭船，故機場等候民眾不多。中央社記者潘欣彤攝 114年3月13日
馬祖南竿機場（圖）因濃霧與雲高不足影響，自13日中午起短暫關場約3小時；由於部分民眾選擇搭船，故機場等候民眾不多。中央社記者潘欣彤攝 114年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿、陳啟清、潘欣彤4日綜合報導）澎湖與馬祖南竿、北竿機場受濃霧影響、台中國際機場受雷雨影響，今天陸續暫停起降。

台中國際機場今天中午受雷雨影響，從中午12時27分暫停地面作業，到下午1時30分仍未恢復地面作業。台中航空站指出，暫停地面作業期間，班機可降落，但旅客需在飛機內等待地面作業恢復，受影響航班，需待狀況解除後由民航局統計。

澎湖機場今天上午10時15分和11時54分，因濃霧等影響，還伴隨有陣陣的雷雨，機場2度暫停地面作業，分別在上午10時38分和12時18分解除恢復起降，台澎航線共有9架次受到影響，8班延誤，澎湖往台北1航班取消，影響旅客有465位，候機旅客秩序良好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

馬祖南竿機場、北竿機場因濃霧與雲高不足影響，分別於今天中午12時12分、12時起短暫關場約3小時，至下午3時止共取消4班次，包括南竿往松山取消2班、南竿往台中取消1班，北竿往松山取消1班。由於部分民眾選擇搭船，故機場等候民眾不多。

連江縣交通旅遊局統計，台馬間海運「台馬之星」今天上午從東引中柱港出發經南竿福澳港，前往基隆港船班，共搭乘169人。（編輯：林恕暉）1140313

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：