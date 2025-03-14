北榮與紐約大學簽署合作備忘錄 聚焦胰臟癌治療

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（中央社記者曾以寧台北14日電）台北榮總重粒子中心吸引美國排名第2的紐約大學醫學中心，前來簽署首份海外合作備忘錄，展開重粒子治療合作計畫，加強胰臟癌治療領域合作，並安排病人來台接受治療。

台北榮民總醫院擁有全台第1座重粒子癌症治療中心。北榮院長陳威明今天透過訊息說明，目前已經完成450例重粒子治療，胰臟癌占了120多例，第1年追蹤存活率高達82.3%，創造了奇蹟，也盼救治更多人的生命。

治療成果吸引全美排名第2的美國紐約大學葛羅斯曼（Grossman）醫學院尋求合作，昨天在陳威明、紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）首席執行長暨葛羅斯曼醫學院院長葛羅斯曼（Robert I. Grossman）代表下，共同簽署合作備忘錄，盼深化雙方在醫療教育、臨床研究及專業醫療領域的合作。

為加強雙方在胰臟癌治療領域的合作，雙方並於台北榮總重粒子癌症治療中心舉行共同揭牌儀式，開展重粒子治療合作計畫，共同研發新的治療模式，安排病人來台接受治療，並共享治療與研究成果，為跨國醫療合作揭開新頁。

美國紐約大學朗格尼醫學中心為全球領先的醫療機構之一，臨床與研究實力享譽國際，今年更與台北榮總同列「Newsweek 2025年全球最佳醫院」前250強。

陳威明表示，這次合作交流會議提供了寶貴的國際交流平台，也象徵雙方在醫療領域更緊密的夥伴關係。透過此次合作，雙方將攜手提升癌症臨床治療品質，推動跨國的尖端醫療技術與研究。

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葛羅斯曼表示，這是紐約大學醫學中心在海外簽署的第1份合作備忘錄，對此十分重視，今後會推介病人到台北榮總接受先進的重粒子放射等治療。

台北榮總表示，透過此次合作備忘錄的簽署，台北榮總與紐約大學朗格尼醫學中心將攜手開創醫療新紀元，特別是癌症治療、重粒子放射治療的技術與研究、臨床訓練與醫學教育等方面，為全球癌症治療品質貢獻心力。（編輯：管中維）1140314