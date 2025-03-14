青光眼無聲偷視力 醫籲3高等風險族群定期篩檢

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）青光眼是無聲視力小偷，初期症狀不明顯。醫師提醒，當明顯視野缺損，視神經已損傷達40%，且不可逆，呼籲有家族病史、年長族群、三高族群、高度近視等高風險族群，應定期篩檢。

多數人誤以為青光眼會導致視線出現黑影遮擋，長庚紀念醫院北院區青光眼科主治醫師陳賢立今天在衛教記者會指出，視野缺損往往不易察覺，因為大腦會透過「視覺填補機制」自動補足缺失的畫面，患者早期可能僅感覺影像略顯灰暗、對比度下降，難以察覺異狀，也難清楚向醫師描述視力變化。

陳賢立說明，受到人口老化、健檢普及、3C產品依賴性提升、高度近視比例增加等因素影響，台灣青光眼患者持續上升。眼壓控制眾所皆知，但僅是基本，無法作為疾病分級依據，青光眼的嚴重程度，應依賴視野檢查缺損的視野缺損數值（MD值）進行診斷。

青光眼高風險族群包括高齡、有家族病史、高度近視（600度以上）、高眼壓、三高患者等，尤其直系血親有青光眼，罹患機率多7到9倍，陳賢立呼籲，高風險族群應每年定期檢查，「青光眼雖不可逆，但可以透過治療穩定控制。」

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台大醫院眼科部青光眼科主治醫師蘇乾嘉近一步解釋，當青光眼視神經損傷達到40%時，才會導致明顯的視野缺損，青光眼雖不可逆，但只要定期接受視野檢查，並透過視野缺損數值（MD值）監測病情變化，及早發現、積極治療，患者仍能維持良好的生活品質，守住清晰的視界。

台灣青光眼關懷協會理事長呂大文提醒，青光眼又被稱為「視力小偷」，惡化速度如雪球效應。許多病人等到視野缺損、影響生活才察覺，就醫時視野已損失3分之1以上，往往已進入中重度階段。研究指出，青光眼患者發生交通事故機率高出65%、跌倒風險增加38%、骨折風險高出31%。（編輯：陳政偉）1140314