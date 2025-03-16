彭啓明：環評實質運作 非失速或輾壓

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（中央社記者張雄風台北16日電）環團日前指有吹哨者反映協和電廠內有重金屬污染事件。環境部長彭啓明今天在臉書表示，若有證據將全力釐清事實。他也強調，環評審查機制正實質運作，而非如「失速」或「輾壓」一詞所形容。

協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，今年2月26日送環評大會審查。經環委討論民眾所提供台電土壤污染事證後，要求台電積極處理，建議此案補正後通過。

環境部長彭啓明今天在臉書表示，近期四接環評案，外界指有吹哨者反映協和電廠內有發生土污事件，此部分若有相關證據，將依「公益揭弊者保護法」展開調查並保護揭弊者，盡全力釐清事實、還原真相。

彭啓明表示，協和電廠在106年曾由基隆市政府環保局呈報22平方公尺污染案，在政府內部公開的「土壤及地下水資訊管理系統」均有紀錄，其總石油碳氫化合物污染當時的確超標，但在107至108年間經過15個月的應變處理整治，在108年就已解除列管。

彭啓明指出，日前基隆市環保局已表示將邀集土壤污染專家學者及中央主管機關共同研議，提出後續最佳處置方案；他已要求環境部環境管理署務必全力協助，中央與地方主管機關將共同協力為環境把關。

彭啓明提到，環評會委員組成有2/3是專家學者，都是各大學學有專精的教授，皆有其獨立思考及判斷能力，豈是行政機關可主導，甚至下指導棋；退一步說，如果某一環評案件，環評會中所有獨立教授委員意見皆一致，同意通過審查，那社會大眾是否更應該尊重這樣的審查結果。

此外，彭啓明說，過去一年多來，也有因開發計畫不夠完善而未獲通過的案例，審查機制正實質運作，而非如「失速」或「輾壓」一詞所形容。

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彭啓明提到，他也曾告訴民間開發單位或政府內許多部門，不要把任何開發的延遲都怪在環評，是因為沒有做好環境保護規劃或與當地民眾的溝通，開發時許多政府單位也是目的事業主管機關之一，有責任做好準備，事後監督也都有義務。

彭啓明表示，開發者與環保或在地者的對立，讓裁判很難當，環評審查像是一場球賽，有一方贏球，就有另一方輸球，但輸球的一方卻罵裁判不公；這的確是目前在台灣社會很棘手但卻最為開放的政策平台，去年底環境部也啟動「環評總體檢」，盼匯集大家意見能夠再有所精進。（編輯：張雅淨）1140316