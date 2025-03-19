晚期肝癌、膽道癌免疫療法納健保 年1600人受惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北19日電）肝及肝內膽管癌長年位居國人10大癌症死因第2位。今年2月1日起，健保署新增晚期膽道癌免疫治療合併化療及晚期肝癌雙免疫治療給付，估年預算約16億元、1600人受惠。

膽道癌依腫瘤發生位置可分為肝內膽管癌、肝外膽管癌、膽囊癌及壺腹癌。中華民國癌症醫學會理事長暨林口長庚醫院腫瘤科教授陳仁熙今天在衛教記者會中表示，由於難以早期發現且診斷不易，加上侵襲性強、惡性度高，因而被冠上「隱藏版癌王」的稱號。

但過往膽道癌治療選擇有限且存活率低，陳仁熙說，患者中僅約3成可手術治療，手術後預後不佳且易復發；無法手術治療者則接受化療，卻只有2到3成患者腫瘤縮小，存活期剩8至10個月。

面臨同樣困境的還有肝癌，台灣肝癌醫學會理事長、台北榮總醫學研究部主任黃怡翔表示，肝癌早期症狀不明顯，大部分患者確診時已是晚期，過去晚期肝癌治療棘手且選擇有限，長期療效不佳，五年存活率僅7%；傳統標靶治療雖可延緩病程，可是其治療反應率低，平均存活期約1年，如何延長存活、助病人保有生活品質是治療首要目標。

透過 Google News 追蹤中央社

近年免疫治療開啟治療契機，衛生福利部中央健康保險署長石崇良接受媒體聯訪指出，這次新增給付的膽道癌與肝癌治療的費用較高，新制已於2月1日上路，這2項擴大適應症受惠人數每年各約800人，每名患者每年可節省約新台幣200萬元的藥費，推估給付1年約新台幣16億元。

陳仁熙指出，由長庚醫院與台北榮總去年底聯合發表的真實世界數據（RWD）顯示：在45位晚期膽道癌患者中，免疫合併化療的整體反應率（即腫瘤最長直徑縮小30%以上的比例）達31.1%，平均存活期達15.8個月，新制上路可望為患者爭取更多生機。（編輯：李亨山）1140319