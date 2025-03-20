王國材：郵務轉型包裹為主 推動上門收件

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）中華郵政公司今天舉辦郵政節大會，並慶祝成立129年。中華郵政董事長王國材致詞說，全球都面臨郵務衰退的困境，中華郵政要轉型，郵務將以包裹為主，並推動上門收件。

王國材說，現在寄信的人愈來愈少，全球的郵務都面臨相同困境，一定要轉型，物流是中華郵政發展方向，也就是郵務要以包裹為主、信件為輔。

王國材提到，中華郵政在林口建置的A7物流園區今年即將完工，有世界先進的智慧物流設施，目前正積極招商，盼更多物流業者進駐，經由自動化郵件處理設備及優化作業流程，整合倉儲及郵件處理，可提升整體物流服務競爭力。

王國材說，郵政於1896年3月20日創辦，現在因應大環境艱困的挑戰，亟需加速公司轉型，確保中華郵政的永續經營，他去年8月21日上任後，走遍全國各責任中心局，聽取各局業務簡報及慰問基層人員，也召開規劃策略廣納員工及工會建議。

除了物流外，王國材提出公司未來發展方向，首先是郵務數位轉型及客戶關係維繫，今年將依「郵政數位發展藍圖」，完成最高優先性的「上門收件系統」，包括個人客戶也適用，另建置「大宗、電商客戶公版資訊串接平台」及「智慧郵運派車系統」，提供電商物流及小農全方位配送；陸續增建24小時服務的「i郵箱寄取店」，114年度可達100間。

其次，王國材說，要打造「ｉ郵購」網站成為全國最具特色的優質電商平台，持續引進優質店家加盟，除現行「關懷農產」、「農糧署推薦」及「公益關懷」專區外，規劃建置「台灣特有伴手禮」專區，並與中華郵政物流服務結合，提高郵務營收。

另外，王國材也提到中華郵積極發展數位金融服務，精進行動及網路投保，推動行動郵局APP、VISA金融卡多樣化功能及支付服務，期吸引更多年輕族群，並規劃整合郵儲壽及電商服務平台帳號，以行動郵局APP作為入口，將郵政服務融入客戶日常生活，提供更多元的服務。

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王國材表示，中華郵政也要提高資金運用效益，密切關注國內外金融市場情勢變化，審慎規劃投資配置，除降低投資風險外，也兼顧控制避險成本，以獲取最大投資效益為目標。另配合政府辦理重大公共建設及民間投資計畫融資，支援國家推動重點新創產業。

王國材說，中華郵政正面臨嚴峻經營挑戰，期勉用勇氣與決心，從逆境中積極奮起，共創中華郵政下一個百年榮景。（編輯：管中維）1140320