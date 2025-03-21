MATA獎首採影展模式推廣 引導反思原民影像創作

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（中央社記者許秩維台北21日電）教育部舉辦的MATA獎今年邁入第12屆，並首度以影展模式推廣，透過得獎作品引導觀眾對原住民族主題與影像創作進行反思，第12屆競賽將於4月1日起收件。

教育部今天發布新聞稿指出，為深化學生對原住民族歷史文化的了解、尊重與認同，教育部自103年起，每年舉辦MATA獎競賽，第12屆競賽將於4月1日開始收件，均採線上報名。

第12屆MATA獎競賽以「Tunaw！全力以赴！」為主題（Tunaw！邵族語，努力專注的意思），競賽分為「大專校院影音競賽組」及「高級中等學校拍片企劃組」，總獎金新台幣81萬元，大專校院影音競賽組首獎獎金10萬元，高級中等學校拍片企劃組優選作品每件頒發1萬元獎金。

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為強化歷屆得獎作品的能見度，教育部今年首度以影展模式推廣，自3月16日至3月30日於台北市萬華區剝皮寮歷史街區舉行學生影展，從歷屆MATA獎160件得獎作品中，精選出23部影片播映，引導觀眾對原住民族主題與影像創作進行反思。

教育部主任秘書林伯樵表示，歷屆得獎影片不僅是支撐「MATA獎」成長的養分，更是推動原住民族教育的寶貴資源，對於這些好作品，教育部除了獎勵，更有責任讓作品能量持續發酵，期許影展開啟「MATA獎」新的對話空間。（編輯：陳政偉）1140321