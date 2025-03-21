史前館「聖堂光影」特展 呈現傅義的教堂手稿作品

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）瑞士籍傅義修士，在台東服務41年間設計、監造教區聖堂逾百間，離開台灣時將手稿捐給史前館，史前館「聖堂光影」特展展出其中7間教堂的手繪建築圖和模型，見證外籍修士的故事。

國立台灣史前文化博物館今天在康樂本館第二特展室推出由天主教白冷會與史前館共同策展的「聖堂光影：白冷會傅義修士花東現代教堂建築展」，開幕儀式先由遠在瑞士的葛德神父預錄影片遙寄祝福，隨後並由都蘭天主堂聖詠團為特展獻唱詩歌揭開序幕。

文化部常務次長徐宜君致詞時表示，很開心代表文化部長李遠參加特展開幕，史前館作為國家級博物館最重要的不僅只是保存歷史，更重要的是扮演讓歷史與當代對話的角色。特展將帶領大家走進博物館，也踏入部落教堂現場，讓大家感受聖堂與生活、信仰的密切關聯性。

史前館長蔡政良表示，特展源於2007年傅義捐贈229卷2649張建築設計圖給史前館典藏，這次呈現傅義在其建築生涯中設計的7座重要教堂，包括長光天主堂、小馬天主堂、泰源天主堂、桃源天主堂、寶桑天主堂、都蘭天主堂與台東基督長老教會。

展場藉由手繪建築圖、7間教堂教友與神職人員的口述分享，讓觀眾深入了解台灣東部的歷史發展，見證這群跨國、跨文化及跨族群人士的生命交會。

傅義是一名才氣縱橫的建築師，於1965年、33歲那年從瑞士到台東，負責設計、監造教區聖堂和教堂，在台灣蓋了100多間教堂、民宅，其中東海岸有40多座大小不一的教堂。

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傅義蓋的教堂，造型簡潔。他在東海岸蓋的40多座教堂，被形容是海岸線上一串珍珠，更是台灣建築學子及觀光客造訪景物。

傅義於2006年身體不適回瑞士休養，在台東奉獻41年，2018年10月18日在瑞士過世，享年86歲。（編輯：郭諭儒）1140321