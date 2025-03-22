課審會委員審查會尚未召開 教部：仍待名單更新

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（中央社記者許秩維台北22日電）近日有教師代表質疑，負責審查課審委員名單的審查會議遲遲未召開。教育部今天表示，立法院日前函請行政院更換國民黨推舉的審查會名單，待取得最新名單後就會續辦。

依「高級中等教育法」第43-1條規定，課審會的審議大會將有41到49名委員，包括1/4的政府機關代表；非政府代表則由行政院提名教育專業的專家學者、教師、校長、家長組織，或其他教育相關的非政府組織成員，以及學生代表組成。

由於部分委員任期於去年12月到期，因此教育部啟動遴選。立法院各黨派推舉的「課審會委員審查會」名單今年1月公告，常批判108課綱的段心儀（中華語文教育促進協會秘書長）、區桂芝（北一女中教師） 等人獲國民黨推舉入列，將負責審查行政院提出的課審委員名單，決定由誰審課綱。

近日有教師代表向媒體透露，審查人會議至今都沒開會，會議通知也沒收到，不免引起政治聯想，是否以拖待變，同步配合大罷免時程。

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教育部今天透過文字說明，立法院今年1月8日函復行政院有關立法院各黨團推薦組成高級中等以下學校課程審議會委員審查會名單後，又於3月11日函請行政院更換國民黨團推舉的「課審會委員審查會」名單，因此本案尚待行政院交下「課審會委員審查會」名單後續辦。

教育部提到，等收到行政院交下「課審會委員審查會」最新名單後，將續把「課審會審議大會」非政府代表委員候選人名單，提交由立法院推舉社會公正人士15人組成的「課審會委員審查會」進行審查，經審查會過半數同意後，送請行政院院長聘任，教育部也會尊重審查會的民主運作機制及專業審查結果。（編輯：郭諭儒）1140322