護理師夜班獎勵延後發 衛福部：最快5月入帳

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）政府去年初推護理師夜班獎勵政策，輪夜班可獲新台幣500元到1000元不等獎金，但近期有護理人員反映沒收到錢。衛福部今天表示，預計4月底前撥款到醫院，最快5月入帳，將回溯至1月。

台灣護理人力長期面臨短缺，行政院推動12項策略計畫，其中包括輪值夜班可領額外獎金，依照醫院層級，地區醫院小夜班500元、大夜班900元；區域醫院小夜班550元、大夜班950元；醫學中心小夜班600元、大夜班1000元。

這項獎勵政策在去年1月上路，但近期有護理人員向媒體投訴指出最近都沒有收到津貼，質疑政策說停就停。衛生福利部護理及健康照護司司長蔡淑鳳今天接受媒體電訪說明，是受到今年中央政府總預算遭刪凍、行政院提覆議等影響而延遲發放。

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不過，蔡淑鳳強調，總統府已在3月21日公布中央政府總預算，當天已啟動簽核等行政程序，完成後將委託健保署協助交由醫院匯至個人帳戶。

蔡淑鳳表示，今年共計編列47億元，根據各醫院發放作業流程不同，最快5月就能收到夜班獎勵，並將回溯至今年1月，「護理人員不用擔心，這筆費用沒有不見」。至於急診等特殊病房夜班獎勵，仍待健保署後續召開會議後發放，2筆錢不相同。（編輯：張雅淨）1140325