彭啓明：自己是保護環境的大哥 對違法不手軟

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（中央社記者張雄風台北26日電）面對四接環評爭議，環境部長彭啓明今天強調，不會怕得罪任何人，在他任內對任何違法的事都不手軟；他說，自己就是保護環境的大哥，沒有話好講。

協和電廠更新改建計畫（四接）自民國107年確認進入二階環評，歷經6次初審會議，今年2月26日送環評大會審查。經環委討論民眾所提供台電土壤污染事證後，要求台電積極處理，建議本案補正後通過。

彭啓明今天接受網路節目「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。

關於外界質疑土污疑義，彭啓明指出，從時間序來看，106年8月基隆環保局調查該場址土污超標，同年12月經濟部轉送環評案進環境部（當時為行政院環境保護署）；107年6月本案公告進入二階環評、隔年6月完成範疇界定，而該次土污事件於108年7月解除列管。

彭啓明進一步提到，台電於108年12月就依環評要求辦理土壤調查，109年10月經濟部轉送環評書件予環境部審查；而吹哨者提供的台電土污染污自主調查工作討論會議則是在109年11月。

彭啓明強調，針對土污的疑義，他已指示由環境部次長與土水領域專家組成專案小組，將在近期偕同基隆市政府環保局至協和電廠查察；且由於是由吹哨者揭露，因此環境部政風也有參與，按揭弊者的方式處理，並協同稽核單位、土污基管會、外部專家等。

彭啓明說，目前立委及環團已針對本起事件提告，因此環境部要先弄清楚程序，台電到底有沒有隱匿；他相信進入司法程序後，檢查官一定會要相關資料，環境部就會如實處理。

此外，彭啓明表示，基隆市政府若要進場查土污，環境部也樂意協助。

彭啓明重申不會怕得罪任何人，在他任內對任何違法的事都不手軟，也不接受關說。

彭啓明並指四接環評大會當天也有員警受傷，也有民眾丟擲椅子，「但這裡是環評會議、不是立法院」；會後修復大概花費約新台幣10幾萬元；他也向正反雙方再次喊話，台灣是法制社會，要反映、抗議事情，都應維持民主法制。

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彭啓明也透露，其實多數環團表述上都讓環委認同，而環委也是依自主意識做決定，最後的討論就土污的內容就用去近1小時的時間；他說，環境部是裁判單位，會努力固守環評制度。

彭啓明最後表示「我就是保護環境的大哥，沒有話好講」，他說，自己是用小弟的精神服務大家，才能做大哥。（編輯：陳政偉）1140326