金價上漲帶動唐獎獎章身價 材料現值逾75萬元

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（中央社記者許秩維台北26日電）唐獎基金會今天表示，近日金價上漲，重量214克且由9999純金打造的唐獎獎章身價也水漲船高，每枚獎章光材料就約新台幣75.8萬元，加上世界大獎榮耀，更增添傳世價值。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿指出，唐獎成立之初，為了讓世人更加了解唐獎理念，基金會特地委託台灣創意設計中心舉辦「唐獎獎章國際設計邀請賽」，提供設計界空前的總設計獎金100萬美元，最後由日本設計大師深澤直人（Naoto Fukasawa）的作品脫穎而出。

唐獎教育基金會執行長陳振川回憶，當年邀請紅點設計大獎創辦人與國內外金工、雕塑等藝術界權威組成國際評審團，最後10名入圍設計師製作的實體模型作品中，深澤直人的作品一眼就被看中，其設計以一體成型，象徵DNA及龍的螺旋曲線來闡釋生命的力量與運動的動態。

唐獎基金會提到，實際鑄造此三度空間的獎章才是最困難的挑戰，須克服立體結構、螺旋定位與黃金質地柔軟等鑄造問題。

在中央銀行前總裁彭淮南推介下，唐獎委託中央造幣廠接下這個艱鉅任務，期間進行不同工法實驗，並與精密製造廠商及學界技術交流，結合3D列印、雷射雕刻與電腦科技等方式，並運用創新專利技術，完美呈現螺旋交疊處0.1公分的微小縫隙，淬鍊出獨一無二的純金獎章。

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每屆唐獎得主來台領獎、參加唐獎週系列活動時，唐獎基金會都為得主們介紹這枚擁有不凡價值的唐獎獎章。陳振川去年12月赴新加坡致贈唐獎獎章給2020年永續發展獎得主珍古德時，珍古德也稱讚獎章設計得很漂亮，將會好好保存，並訝異214克純金獎章的重量。

唐獎基金會表示，上週現貨金價每盎司漲至3038美元，重量214克且由9999純金打造的唐獎獎章身價也水漲船高，每枚獎章光材料就價值約新台幣75.8萬元，世界大獎榮耀加上無與倫比的設計創意與工藝水準，均為唐獎獎章增添傳世價值。（編輯：陳政偉）1140326