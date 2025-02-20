唐獎得主專題影片上線 免費供學術機構播映

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（中央社記者陳至中台北20日電）唐獎基金會為2024年的6名唐獎得主製作專題影片，今天起在網站和YouTube頻道上線，預計於23日在海內外多個電視頻道播出，並免費提供給學術機關公開播映。

唐獎基金會今天發布新聞稿，最新完成的4支影片，歷經半年橫跨美國、歐洲、亞洲拍攝，每支45分鐘，主角為2024年唐獎4獎項的6名得主。

基金會執行長陳振川表示，唐獎得主對世界具創新實質貢獻及影響力，期盼以專業的紀錄片手法，拍攝他們一生追求真知、造福世界的努力，傳承人類智慧，也為世界文明寫歷史。

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以「縱橫古今立言警世的史學泰斗」為例，介紹漢學獎得主許倬雲94年來的人生經歷，他年幼時在戰亂中顛沛流離，先天行動不便無法到校學習，卻透過觀察農村百姓生活，認識自然與人文的相互作用，體會中華文化「天人合一」的人生觀，發展出運用社會科學的獨到歷史分析。

陳振川表示，期待社會大眾透過觀看這系列影片，輕鬆理解得主們的卓越貢獻，增進自然與人文知識，並從國際頂尖得主的視角與胸襟理解世界，汲取人生智慧，獲得啟發與鼓勵。英文版預計將在3月份完成上線，並作為未來「唐獎博物館」的館藏資料。（編輯：管中維）1140220