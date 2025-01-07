唐獎得主珍古德、張鋒及道納 獲頒美國國家級獎章

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（中央社記者陳至中台北7日電）唐獎基金會今天指出，1月有3名唐獎得主獲得美國總統拜登頒發國家級獎章，其中珍古德（Jane Goodall）獲得總統自由獎章，珍妮佛．道納（Jennifer A. Doudna）和張鋒獲國家技術與創新獎章。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿，唐獎2020年永續發展獎得主珍古德於本月4日，獲得美國總統拜登（Joe Biden）頒發象徵最高平民榮譽的「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom）。珍古德是著名的環保人士、靈長類動物學家，致力於重新定義人類與動物的關係。

另外，唐獎2016年生技醫藥獎得主、美國加州柏克萊大學講座教授珍妮佛．道納，以及麻省理工學院講座教授張鋒2人，也於本月3日於白宮，獲拜登頒授「國家技術與創新獎章」（National Medal of Technology and Innovation）。他們發展的CRISPR/Cas9系統，成為突破性的基因編輯平台，大幅改革生醫研究與疾病治療策略。

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唐獎執行長陳振川近日代表唐獎創辦人尹衍樑，分別寫信給3人，表達恭賀並同感光榮。

唐獎於2012年創立，每2年頒發一次，共設永續發展、生技醫藥、漢學、法治4大獎項，由專業獨立評選委員會，不分種族、國籍、性別，遴選出對世界具有創新實質貢獻及影響力的得主。（編輯：陳政偉）1140107