台日憨寶貝藝術共創 跨海展覽一場生命對話

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）台日跨國心智障礙憨寶貝攜手藝術共創，日本永續社會設計師跨海將障礙者「最擅長的事」發揮到極致，這場展覽從4日起在台北開展，越洋傳遞一場生命深刻對話與獨特創意。

在台北古亭育成社福基金會夢想工坊的阿雅（化名），是輕度心智障礙者，聽著台灣藝術教師劉惠說明植物從種子、發芽到茂密成蔭的循環，她拿起桌上彩筆與海綿創作明信片，儘管空間感不一，但意外協調，「我回家路上看到的大樹旁邊長著就是紅紅的花」，她笑到瞇起眼睛說。

這是這場跨海合作的縮影，遠在日本輕井澤工作坊的憨寶貝畫出植物的莖葉，種子跨海到台灣育成社福基金會，憨寶貝為這幅畫添加花朵，在「想像的世界」共同創作，這次展覽由成立支持心智障礙者就業的行動Konst（コンスト）、來自日本輕井澤設計師須長檀共同策辦。

該展覽名稱為「森の光と息」 ，意為森林裡的光與氣息。須長檀近期透過新聞稿分享，尋找繪畫題材並不容易，特別是「想像的世界」更是難以描繪。在工作坊中利用植物或水果種子激發創作者想像力，以描繪種子發芽成長過程，讓創作者擴展到自己的想像世界。

這並非單純臨摹漫畫角色，是讓創作者真正發揮獨特創意。須長檀回憶起首次拜訪社福機構時的心情，深受機構老師與憨寶貝深厚的愛所感動。他說，這種關係不同於教師與學生，創作者像孩子般純粹，忠實表達當下感動的直覺思維，老師與創作者的互動建立在親密與溫暖的信任上。

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藝術台日接力，由一張明信片搭起兩地憨寶貝自我培力與賦能的橋樑。「森の光と息」展覽將從4月4日起，在台北市一嶼ISland展出這個想像世界的不一樣天馬行空，享受台日憨寶貝共創，所帶來的豐富想像世界。

育成社福基金會表示，一棵種子看似不起眼，跨海傳遞，源源不絕，生生不息。透過這次展覽，也將基金會累積近10年的藝術培力能量展現於台灣民眾面前，更讓國際看見台灣，有朝一日，作品將與企業開發成令人耳目一新的文創品。（編輯：陳清芳）1140402