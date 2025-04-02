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直聘中心擴大服務 可引進印尼農業及機構看護移工

2025/4/2 17:22
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（中央社記者吳欣紜台北2日電）提升國對國直聘服務，勞動部今天表示，已與印尼達成共識，開放機構看護雇主及農業雇主透過直聘中心辦理專案選工服務，可直接從印尼引進機構看護及農業移工。

為鼓勵雇主辦理直接聘僱、減少雇主及移工仲介服務等費用負擔，勞動部從民國97年起成立直聘中心，提供電話臨櫃諮詢、雙語通譯及專人一案到底等服務。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，為協助未委託仲介服務的直聘雇主能夠直接從境外引進移工，從105年起陸續與各移工來源國合作推動製造業專案選工服務。

發展署指出，除原提供製造業直聘專案選工服務外，也已與印尼達成共識，開放機構看護雇主及農業（含外展農業）雇主能以直聘專案選工方式，直接從印尼引進機構看護及農業（含外展農業）移工。

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發展署表示，直聘專案選工服務是以直聘中心為受理窗口，由直聘雇主向直聘中心提出引進移工需求，交由移工來源國協助招募雇主需求人數的3至5倍移工，提供雇主選擇以在台書面、視訊或親赴海外等方式進行選工，再由直聘中心及移工來源國協助辦理錄取移工入國工作。

發展署指出，雇主如果對直聘各服務項目內容或申辦移工過程有任何疑問，需進一步瞭解諮詢，都可上直聘中心網站查詢或洽服務專線02-66130811，除了中文，也有提供英語、越南語、泰語、印尼語諮詢服務。（編輯：張雅淨）1140402

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