加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中共軍演東海實彈射擊 國軍偵獲58機艦船、立即備戰操演應對
首頁 / 生活

旅客愛赴日 台灣虎航平均載客率達9成

2025/4/2 18:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵大分2日電）台灣虎航今天開航桃園-大分航線，台灣虎航商務長許致遠認為，日本載客率在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，平均都有9成左右，未來持續看好日本市場。

許致遠在開航儀式中接受媒體聯訪表示，COVID-19疫情前，日本平均載客率為8成左右，疫情趨緩後，平均載客率達到9成。

許致遠認為，目前日本旅遊市場已經相對穩定，不論在哪個季節，都能維持載客率9成的水準，所以未來持續看好日本旅遊市場。

至於票價是否有機會降價，許致遠表示，疫情趨緩後，很多成本已經上揚，票價也會因應成本而有上漲。

近期日幣匯率上揚，許致遠認為，因為日本魅力很大，旅客不會因為匯率漲幅影響赴日本的考量，而台灣虎航方面提供服務拆解，讓旅客可以更精打細算安排旅遊行程，因此不僅希望台灣旅客赴日，也希望能有更多日本旅客赴台灣旅遊。

google news透過 Google News追蹤中央社

許致遠表示，日幣如果上漲，對於日本旅客來台而言，也是很好的機會。

除了東京、大阪等一線觀光景點外，近年來二線、三線景點也陸續崛起，許致遠指出，台灣旅客赴日本旅遊已經很多次，且疫情趨緩後，旅客更想要深度旅遊，因此二線城市的確比過去有更高的需求。（編輯：管中維）1140402

許致遠
台灣虎航首航日本大分 5到6月訂票率9成台灣虎航日籍客大幅成長 擬再增鳥取等日本航點
COVID-19
美國對等關稅新制將採個別或一體課稅 看懂川普決定可能影響孔子學院與中國政府有關聯惹議 遭澳洲6所大學關閉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：