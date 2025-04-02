旅客愛赴日 台灣虎航平均載客率達9成

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（中央社記者余曉涵大分2日電）台灣虎航今天開航桃園-大分航線，台灣虎航商務長許致遠認為，日本載客率在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，平均都有9成左右，未來持續看好日本市場。

許致遠在開航儀式中接受媒體聯訪表示，COVID-19疫情前，日本平均載客率為8成左右，疫情趨緩後，平均載客率達到9成。

許致遠認為，目前日本旅遊市場已經相對穩定，不論在哪個季節，都能維持載客率9成的水準，所以未來持續看好日本旅遊市場。

至於票價是否有機會降價，許致遠表示，疫情趨緩後，很多成本已經上揚，票價也會因應成本而有上漲。

近期日幣匯率上揚，許致遠認為，因為日本魅力很大，旅客不會因為匯率漲幅影響赴日本的考量，而台灣虎航方面提供服務拆解，讓旅客可以更精打細算安排旅遊行程，因此不僅希望台灣旅客赴日，也希望能有更多日本旅客赴台灣旅遊。

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許致遠表示，日幣如果上漲，對於日本旅客來台而言，也是很好的機會。

除了東京、大阪等一線觀光景點外，近年來二線、三線景點也陸續崛起，許致遠指出，台灣旅客赴日本旅遊已經很多次，且疫情趨緩後，旅客更想要深度旅遊，因此二線城市的確比過去有更高的需求。（編輯：管中維）1140402