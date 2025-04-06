清明連假收假日國道13路段易雍塞 國5北向午後高乘載

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（中央社記者余曉涵台北6日電）今天是清明連假收假日，高公局說，預估今天交通量為111百萬車公里，上午重點壅塞路段為國5北上宜蘭至坪林路段，下午西部國道將出現北返車潮，13路段恐車多壅塞。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，今天清晨0時到清晨5時平均交通量為7.5百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）1.9倍，預估今天交通量為111百萬車公里。

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為10.9百萬車公里，預判今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林路段。

高公局指出，下午國道將有北返車潮，重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

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高公局說，西部國道北向用路人，建議南部地區上午9時前出發、中部地區12時前出發；至於國5北向用路人儘量在上午9時前出發。

高公局表示，今天相關疏導措施包括中午12時到晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時到晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：黃名璽）1140406