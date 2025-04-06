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西半部山區及東半部地區局部雨 氣溫早晚稍涼

2025/4/6 08:13（4/6 08:19 更新）
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台北市北投區外出民眾午後冒雨外出，在街頭開出一朵朵傘花。（中央社檔案照片）
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（中央社台北6日電）中央氣象署表示，今天西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區雲多亦有零星短暫雨，中部地區清晨至上午仍有零星降雨的機會，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，清晨北部及東北部感受稍涼，低溫約攝氏16、17度，中部及花蓮低溫約17、18度，南部及台東低溫19至21度；白天北部、東半部雲量偏多，高溫約21至25度，中南部高溫約26至28度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

離島天氣：澎湖晴時多雲，氣溫19至27度；金門多雲時晴，氣溫17至25度；馬祖晴時多雲，氣溫15至20度。

今天下午至晚上台中、彰化沿海、恆春半島及澎湖、綠島、蘭嶼有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意；此外，自今日起馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，請留意航班資訊。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓出海，環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

清明連假期間各地有民俗活動，須留意短時間濃度易上升；晚起馬祖易有局部低雲或霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1140406

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