4/6收假日 高公局估國道13路段易壅塞

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）明天是清明節連假最後一天，高部公路局今天預估，國道13路段易壅塞，仍以國道5號北向車流量最大。

高公局預估，明天國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局研判，明天重點壅塞路段，包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪，國5北向宜蘭-坪林，國4西向潭子系統-豐勢，國6西向舊正-霧峰系統，國10西向仁武-左營端。

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高公局建議，明天西部國道北向的用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人於上午9時前出發。

高公局明天實施的國道疏導措施，包括：中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統與國3西濱北向入口，下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭與頭城之北向入口高乘載管制，另有單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控。（編輯：李亨山）1140405