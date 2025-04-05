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6日西半部雨勢稍緩 連假後水氣多10日防大雨

2025/4/5 17:25（4/5 17:50 更新）
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圖為台北市新生公園內民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
圖為台北市新生公園內民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北5日電）中央氣象署今天預報，明天清明連假最後一天，西半部平地雨勢稍緩；不過連假後華南雲系東移及鋒面影響，水氣多、天氣不穩定，10日中部以北可能有大雨。

氣象署說，明天西半部平地雨勢稍緩，但水氣仍偏多，西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨，低溫變化不大，白天高溫比今天回升，北部可達攝氏24度、中部27度、南部30度、東北部21度、花東23至25度，離島金門及澎湖24、25度，馬祖20度。

氣象署預測，連假後7日至9日受華南雲系東移影響，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，10日至11日白天受鋒面影響，天氣更不穩定，10日中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

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氣象署說，11日下半天鋒面漸離，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，不過12日至14日台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，降雨機率高。

連假後各地低溫變化不大，高溫可望回升，氣象署預報，北部可達28度、中部27至29度、南部29至31度、花東25至28度，離島金門及澎湖高溫25、26度，馬祖22度。（編輯：龍柏安）1140405

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（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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華南雲系東移水氣增多 連假後降雨機率更高
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