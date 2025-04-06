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大甲媽鑾轎順利穿越彰市民生路地下道 過程平和

2025/4/6 02:42（4/6 02:56 更新）
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台中大甲鎮瀾宮媽祖5日在彰化市遶境，在優勢警力保護下，大甲媽祖鑾轎6日凌晨零時55分穿越民生路地下道，過程平和，未發生衝突。中央社記者吳哲豪彰化攝 114年4月6日
台中大甲鎮瀾宮媽祖5日在彰化市遶境，在優勢警力保護下，大甲媽祖鑾轎6日凌晨零時55分穿越民生路地下道，過程平和，未發生衝突。中央社記者吳哲豪彰化攝 114年4月6日
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（中央社記者吳哲豪彰化6日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖昨天在彰化市遶境，在優勢警力保護下，大甲媽鑾轎於凌晨零時55分穿越彰化市民生路地下道，過程平和未發生衝突，大甲媽預計在彰化南瑤宮短暫駐駕後南下。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動於4日展開，昨天下午鑾轎進入彰化市區，由於行程延誤6個多小時，工作人員臨時決定不開放民眾鑽轎腳，加快行進速度。

昨晚媽祖鑾轎行經彰化市自強南路與辭修路口時發生推擠衝突，所幸多名員警將發生口角的多名民眾隔開，避免事態擴大，另帶回2名滋事男子進行調查。

由於往年大甲媽鑾轎穿越彰化市民生路地下道時易發生衝突，彰化警方昨晚先用拒馬封住路口，另派出300多名員警維持秩序，專責處理搶轎衝突的機動應變隊則負責開道。

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大甲鎮瀾宮董事長顏清標和多名工作人員今天凌晨零時55分左右扛著鑾轎穿越民生路地下道，隨即走三民路繼續遶境行程，預計在彰化市南瑤宮短暫駐駕休息後，再出發走台一線中山路，往員林市前進。

顏清標接受媒體聯訪時說，每年大甲媽來到彰化，民眾熱情歡迎是好事，但也希望不要發生衝突，讓媽祖遶境活動順利平安進行。（編輯：施施）1140406

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