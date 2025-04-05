大甲媽遶境 香客改裝遙控車拉行李輕鬆與神同行

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）來自台北的張先生今年第2次參加台中大甲媽祖遶境進香活動，他改裝遙控攀岩車，利用高扭力設計拖拉30公斤行李，在追隨媽祖的路上，創意與科技減輕負擔，輕鬆與神同行。

大甲媽祖遶境進香活動4日晚間起駕，9天8夜的路程長達340公里，行經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市。上萬名信眾跟隨媽祖腳步前行，有香客們化身背包客，有的推著露營用具車，遶境隊伍中，一輛遙控攀岩車後方拖拉著行李，緩緩前行，吸引許多人目光。

來自台北的張先生表示，這是他第2次參加大甲媽祖遶境進香活動。張先生是遙控攀岩車玩家，擁有豐富改裝經驗，他突發奇想，透過改裝升級，利用遙控攀岩車高扭力設計，拖拉重達30公斤的隨身行李，讓路途上多了一個助手。

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張先生說，「一顆電池大約能走5公里，此行他準備了4顆電池，搭配行動電源隨時充電」。沿途許多人停下腳步拍照，還有人進一步詢問改裝秘訣。

由於張先生是聽障人士，儘管溝通不便，面對許多人的詢問，他還是投以微笑，在追隨媽祖的路上，他透過創意與科技，減輕了身體負擔，輕鬆恣意與神同行。（編輯：郭諭儒）1140405