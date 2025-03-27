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白沙屯媽祖進香報名起跑 排隊人潮綿延1公里

2025/3/27 11:30（3/27 12:41 更新）
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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香活動27日上午受理報名，不少民眾提前到場排隊，人潮綿延近1公里。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月27日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香活動27日上午受理報名，不少民眾提前到場排隊，人潮綿延近1公里。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月27日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香活動，今天上午8時起受理報名，不少民眾數日前就到場排隊，人潮綿延近1公里，廟方呼籲，報名時間很充裕，無需趕在第1天。

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香期程，預計5月1日深夜登轎後出發，5月3日抵達雲林北港，5月4日凌晨0時40分進火；5月11日下午3時45分回宮。

拱天宮今天起至4月28日，每天上午8時至12時、下午1時至6時受理現場報名。大批香燈腳天未亮就到場排隊，上午報名開跑前，人潮已從香客大樓一路綿延近1公里。

搶得頭香排在首位的台中市呂姓男子是虔誠香燈腳，參與徒步進香12年。他指出，每年感受到媽祖婆的照顧庇佑，3天前就到場排隊，「許願了9年終於排到第1」十分開心，此次也幫親朋好友委託的200多人報名，期許今年能夠順利走完全程。

有別於以往需前往廟內繳費，今年拱天宮調整流程，試衣、填單、審單、領號碼牌、等候繳費及領取物資裝備，全都在香客大樓完成，廟方事前並拍攝說明影片分享在臉書粉專，希望讓報名作業更加順暢。

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拱天宮志工團團長郭宏偉表示，為維持動線，請民眾遵循志工引導的排隊路線，且香客大樓內也有流量管制，現場依照審單號碼牌順序為主，通常報名首日人數最多，今天預估報名人數上看5萬人。

拱天宮管委會總幹事陳春發指出，去年進香報名人數達18萬人，今年準備23萬件進香服，報名時間很充裕，香燈腳不必急於一時。（編輯：方沛清）1140327

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香活動27日上午受理報名，在香客大樓外排隊等候報名的人潮絡繹不絕。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月27日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香活動27日上午受理報名，在香客大樓外排隊等候報名的人潮絡繹不絕。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月27日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香活動27日上午受理報名，有香燈腳為自己及親友完成報名，開心秀出臂章。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月27日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香活動27日上午受理報名，有香燈腳為自己及親友完成報名，開心秀出臂章。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月27日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香活動27日上午受理報名，廟方出動志工團協助引導，整理發放裝備物資。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月27日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度往北港進香活動27日上午受理報名，廟方出動志工團協助引導，整理發放裝備物資。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月27日
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