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大甲媽遶境進香 22看板導覽傳遞媽祖百年情緣

2025/4/5 17:49（4/5 18:11 更新）
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台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香路程長達340公里，今年沿途特別設置22面看板，記錄信眾與媽祖間的百年情緣，也盼藉文字導覽讓民眾了解遶境進香原由。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月5日
台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香路程長達340公里，今年沿途特別設置22面看板，記錄信眾與媽祖間的百年情緣，也盼藉文字導覽讓民眾了解遶境進香原由。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月5日
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，今年路途上有22面看板，記錄沿途鄉野故事，有媽祖也要行禮的貞節牌坊、人情味潤餅、百年休息站等，以文字導覽傳遞媽祖百年情緣，彷彿大型博物館。

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜的遶境進香路程長達340公里，行經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，沿途民眾準備涼水點心攤提供隨香信眾，涼水點心攤承載了百年來當地居民與媽祖的小故事。

「媽祖為何要繞路？」「半年前開始種玉米提供香客享用」「西螺福興宮唯一駐駕二次」，22個媽祖故事由台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢主筆，鎮瀾宮製作看板，去年先製作7面看板，今年增加為22面看板，放置在遶境進香的路途上。

林茂賢告訴中央社記者表示，媽祖遶境進香沿途有許多故事，若無用文字導覽解說，一般民眾走過不會知道這裡發生哪些事，遶境進香雖像園遊會熱鬧，希望民眾了解媽祖百年遶境進香文化的緣起。

林茂賢表示，媽祖遶境進香行經順天路、光明路口的貞節牌坊，都會向牌坊行禮致敬。「貞節媽」林春娘現供奉在鎮瀾宮觀音殿。相傳林春娘曾3度祈雨成功，2021年台灣發生旱災，鎮瀾宮祈雨法會，貞節媽也是祈雨儀式神尊之一。

媽祖為何繞路？林茂賢說，媽祖鑾轎在跨越大度橋進入彰化縣後，隨即西轉走回以前潦溪上岸行進的古香路，前往昔日進香所經的庄頭遶巡賜福。國聖里永安宮當地信眾準備數百斤潤餅，方便香客攜帶充飢，10餘年來，潤餅內餡有甜有鹹，更有當地民眾的人情味。

福興宮是唯一來回駐駕2次的宮廟，林茂賢提到，西螺大橋未建造前，大甲媽祖必須涉水前進，西螺鄉親憂心香客不諳水路，福興宮號召在地信眾，在濁水溪北岸引領進香團渡溪。

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至今此項傳統禮俗依然維持，每年西螺各宮廟信眾在濁水溪北岸迎接大甲媽進入西螺。林茂賢說，象徵太平媽與大甲媽的姐妹情誼以及進香團和西螺人的友誼。

林茂賢表示，遶境進香路上許多故事，包含讓媽祖都心疼不願信眾製作的瓦磘草仔粿，半年前開始種玉米提供香客享用的劉家玉米，遶境進香重頭戲媽祖祝壽大典等。今年派出多名研究生田野調查，明年可望增加更多故事，透過沿途導覽讓民眾了解。（編輯：郭諭儒）1140405

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