大甲媽剛起駕男子持安全帽打人 警追查開罰6000元

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖4日晚間起駕，黃姓男子與彌勒團成員發生口角推擠，竟持安全帽毆打團員，警方漏夜追查，今天下午帶回黃男依社會秩序維護法裁處新台幣6000元。

大甲媽祖4日晚間10時45分起駕，展開9天8夜遶境進香活動。媽祖鑾轎在4日晚間11時，行經大甲區光明路與順天路口時，傳出推擠意外。

大甲警分局今天透過文字稿指出，彌勒團團員正要為媽祖鑾轎開路，與另名身穿白色上衣的男子發生口角推擠。警方調閱監視器追查，涉案人為黃姓男子，雙方因推擠引發口角爭執。

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警方指出，遭毆打的男子不願提出刑事告訴，自網路流傳的影片中可見，僅黃男持安全帽毆打彌勒團成員，並非3人以上鬥毆行為，全案依違反社會秩序維護法「加暴行於人」違序行為裁處。

大甲警分局提醒，大甲媽祖遶境進香活動為年度宗教盛事，參與民眾應秉持尊重、理性態度，活動期間發生聚眾鬥毆或藉端滋擾案件，警方依法嚴辦，絕不寬貸。大甲警分局也結合遶境活動，宣導防範詐騙，守護民眾財產安全。（編輯：郭諭儒）1140405