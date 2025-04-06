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大甲媽遶境有人亮槍 中市警逮1男起出空氣槍送裁罰

2025/4/6 18:39（4/6 19:21 更新）
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大甲媽祖遶境進香活動發生推擠衝突事件，民眾拍攝影片中疑有拔槍動作；台中市警方成立專案小組偵辦，深入分析影像後，循線將涉案20歲張姓男子查緝到案，並起出空氣槍1把。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月6日
大甲媽祖遶境進香活動發生推擠衝突事件，民眾拍攝影片中疑有拔槍動作；台中市警方成立專案小組偵辦，深入分析影像後，循線將涉案20歲張姓男子查緝到案，並起出空氣槍1把。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）大甲媽遶境進香過程中，發生推擠衝突事件，透過民眾拍到影片中發現疑有拔槍動作；台中警方今天表示，經循線查獲亮槍嫌疑人，並起出空氣槍1把，全案依社維法送裁罰。

大甲媽遶境進香於4日深夜起駕，警方根據媒體報導，在大甲媽鑾轎出巡時，某陣頭成員與身穿白色上衣的不詳團體成員發生推擠衝突事件，後續引發民眾拍錄到疑似拔槍動作。

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台中市警察局大甲分局立即成立專案小組全力偵辦，經深入分析影片中影像後，循線查知涉案人為20歲張姓男子，立即將張男查緝到案，並起出空氣槍1把，初步鑑識後確認此槍枝無殺傷力。

警方表示，根據張男說詞，因同團體朋友遭毆打才會拿出攜帶的空氣槍威嚇，全案詢後依違反社會秩序維護法規定「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，有危害安全之虞」，移送台中地方法院辦理裁罰。（編輯：陳仁華）1140406

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