大甲媽抵達新港 逢股市大跌信眾祈求挺過關稅風波

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動今天中午來到嘉義縣，同時台灣股市跌了2000多點；縣長翁章梁說，大家都在討論股市與美國對等關稅措施，祈求媽祖保佑下台灣可以挺過波折。

翁章梁、民進黨立委蔡易餘、陳冠廷與嘉義縣各界人士今天上午齊聚新港崙子橋，迎接大甲媽第38年來到新港。由於今早台股「開盤即收盤」跌2000多點，大家都在討論美國總統川普要課台灣32%關稅的影響，也祈求媽祖協助台灣度難關。

翁章梁致詞說，今年隨大甲媽的人潮比往年多，上午大家都非常關心美國總統川普提出的高關稅措施對台灣經濟與股市的影響，台灣是一個很有韌性的社會，希望在媽祖的保佑下走過「世界貿易大戰」的波折，民眾快一點恢復信心。

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新港奉天宮表示，清明年假時就有大甲媽信眾到達新港，今天來到最高峰，這兩天到來的信眾皆可免費用餐，向廟方登記免費餐食供應站有38站，再加未登記的至少有50、60站供應餐食讓信眾填肚子。

大甲媽到達崙子橋前還發生小插曲，一名來自澎湖8旬老翁因輪椅故障卡在橋上，動彈不得，最後由員警和奉天宮人員合力抬下橋，讓老翁家人十分感謝，為這次朝聖之旅留下難忘的回憶。（編輯：李淑華）1140407

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動7日中午到達嘉義縣，數萬人跟隨湧入新港。中央社記者蔡智明攝 114年4月7日