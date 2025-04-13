未來一週西半部高溫上看31度 4/16前日夜溫差大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北13日電）氣象署今天表示，未來一週白天氣溫偏高，西半部白天攝氏29至31度；其中14至16日因輻射冷卻作用，日夜溫差可達15度，且濕度低、偏乾；18日起水氣增，白天氣溫偏高且較為悶熱。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天東北季風減弱，明天至17日各地大多為晴到多雲，其中15至17日東半部地區有零星短暫雨。

陳姵安表示，18至20日有一道鋒面位於台灣北部海面，台灣上空一波波水氣移入，降雨機會增加，中部以北及東北部地區、南部山區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區有零星短暫陣雨；預估21日水氣略減少，但之後可能有鋒面系統在台灣附近發展或通過，需持續觀察。

陳姵安提醒，16至20日晚間金馬易有局部霧或低雲，影響能見度；明天偏西南風，桃園沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼等局部地區要留意8級強陣風。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

溫度方面，陳姵安指出，明天至16日輻射冷卻明顯，日夜溫差可能達15度。明天清晨北部低溫約12至14度，東部15、16度，南部18、19度；高溫北部約26至29度，中南部29、30度，花東約24、25度。

陳姵安說，未來一週西半部高溫普遍為28至31度，不過前半週偏乾、相對濕度低，要注意補充水分及防曬；後半週水氣偏多，感受悶熱。（編輯：陳清芳）1140413