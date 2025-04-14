新北石碇凌晨僅9.8度 吳德榮：日夜溫差逾15度

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（中央社記者張雄風台北14日電）根據氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為新北石碇攝氏9.8度。氣象專家吳德榮說，今天至16日清晨受輻射冷卻影響，白天高溫約32至35度，日夜溫差逾15度、相對濕度低；另外也提醒民眾留意空氣品質不佳。

根據中央氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為新北市石碇區9.8度、基隆市七堵區10.4度；台北市以文山區11.5度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至16日移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」，高溫升至32度以上、南部更達35度，清晨有輻射低溫，日夜溫差超過15度；相對濕度極低、是少見的「天乾物燥」；空氣品質不佳。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，17日高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」；18日鋒面掠過北部海面，持續暖熱，山區午後及北部有局部短暫陣雨的機率；19日另一道鋒面接近，天氣暖熱，山區午後及北部有局部短暫陣雨的機率。

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吳德榮提醒，17日起西半部及金馬容易起霧。

他指出，最新歐洲模式模擬顯示，20日結構鬆散的鋒面影響，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫稍降；21、22日天氣好轉；23日鋒面南下，天氣再轉變。愈接近末期模擬，模式調整頻繁，需再觀察。（編輯：黃名璽）1140414