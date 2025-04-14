東北季風減弱氣溫回升 日夜溫差大

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（中央社台北14日電）中央氣象署表示，今天清晨受輻射冷卻影響，各地日夜溫差大，北部及宜蘭清晨低溫只有12至14度，中部及花蓮、台東低溫15、16度，南部低溫18、19度，白天東北季風減弱，各地氣溫回升，大致為晴到多雲的天氣。

只有東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭高溫攝氏26至29度，中南部高溫29、30度，而花蓮及台東高溫只有24、25度，日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。

離島天氣：澎湖晴時多雲，氣溫20至25度；金門晴時多雲，氣溫15至26度；馬祖晴時多雲，氣溫16至25度。

今天風向轉為西南風，桃園沿海、恆春半島及蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏西風至西南風，偏西風可能挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，清晨至上午南部風速弱，污染物易累積。

北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，北部及竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1140414