中國器捐爭議 台大院長：強國事不會發生在台灣

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）歌手Tank赴中國移植心肝成功，掀起中國曾發表早產嬰摘腎救成人案例等議論。台大醫院院長吳明賢今天說：「強國的事情不會發生在台灣。」台灣在法規、道德、倫理都是優等生。

根據自由時報等媒體報導，歌手Tank（呂建忠）去年11月在中國接受心肝聯合移植手術，引起付錢插隊、中國「國有器官」黑幕等質疑。

台大醫院院長吳明賢今天上午親自主持院內記者會，會後接受媒體聯訪回應上述議題表示，台灣不只是醫師醫術好，民眾常會稱讚醫師仁心仁術，有關醫德的部分就是要符合道德、倫理、法律。

吳明賢說，他可以保證台灣在不管是法規、道德、倫理上都是優等生，器官移植行之有年，並沒有傳出問題，大家也沒有聽到什麼風聲，且台灣的心臟跟腎臟移植方面技術，在亞洲居於領先地位。

他透露，國際一直都有來台大取經，台大移植團隊還到越南、印尼協助該國第一例肺臟、心臟、肝臟、腎臟移植，醫療技術輸出國外，包括法規部分也是。他強調，「強國發生的事情不會發生在台灣，大家可以放心。」

台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥表示，器官來源很重要，要有正當性，否則就淪為器官買賣，這是重要觀念，有些國家走的沒有那麼正規，希望國際上能矯正其觀念，但台灣非常穩定，衛生福利部也有推動相關制度，就是為了所有國人健康把關。

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至於對雙器官移植、早產兒捐腎等議題，他說，雙器官移植在醫學進步是需要的，醫學進步總是走在法律前端，但取得方法很重要，尤其是公正性；另外從中國發表的早產兒捐腎案例來看，捐贈者是提早拔管，最困難的問題在於對於早產兒死亡過程如何判斷仍屬於灰色地帶，有待討論。

身為婦產科醫師的衛生福利部次長林靜儀日前在臉書（Facebook）表示，搜尋期刊看到中國學者投稿2例早產兒作為腎臟捐贈者的個案報告，美國學者指其中1個早產兒血壓低並未到瀕死。她直言「打字都讓我翻胃」。（編輯：陳清芳）1140416