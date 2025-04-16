「無缺血時間」心臟移植 台大成功案例登上期刊

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）台大醫院團隊以葉克膜為靈感，打造移動式器官維護系統，持續灌流含氧血液，讓離體心臟在移植過程中保持「跳動」狀態，今天發布成功完成全球首例「無缺血時間」心臟移植手術。

台大醫院迄今累積完成超過700例心臟移植手術，這次「無缺血時間」心臟移植登上國際期刊（Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Techniques ），是全球首例，院方今天舉辦記者會分享成果，首例個案49歲蘇小姐也到場感謝醫療團隊。

如何減少「缺血時間」是心臟移植一大挑戰，台大醫療團隊說明，一般是將捐贈者心臟取出後放置於低溫保存液，以減少代謝需求；然而器官一旦離開身體就開始衰敗，這段缺血時間可能影響心臟功能與移植成功率。

蘇小姐數年前因擴張型心肌病變而心衰竭，反覆住院、使用強心劑，使用心室輔助器仍未有效改善。她說，去年8月中她感染住院，正好有大愛捐贈者出現，她換心後，離開加護病房1週就能正常走路30分鐘不用停，現在可以一口氣爬上4層樓樓梯，幾乎恢復正常生活。

台大醫院心臟血管外科醫師紀乃新指出，心臟移植的缺血時間必須搶在4個小時內，台大團隊是以葉克膜為靈感，設計「台大移動式灌流系統」，能夠讓離體的心臟持續跳動，利用大愛捐贈者本身的血液灌流保護，並在跳動的狀態之下完成移植，完全避免缺血時間。

紀乃新以美國史丹佛大學開發讓捐贈心臟不停跳系統為例，至今已完成30名案例，證實缺血時間越短，捐贈器官移植後功能不佳的風險也會降低，但該技術仍存在10到30分鐘的缺血時間。

紀乃新說，蘇小姐術後追蹤狀況非常好，尤其是關鍵的心肌酵素沒有升高。他強調，無缺血移植的重大意義在全程灌流心肌，消除心肌缺血以及心臟再灌流造成的傷害，有助改善術後心臟功能與患者存活率。

包含蘇小姐在內，台大醫療團隊已成功完成2例無缺血時間的心臟移植手術，驗證了技術的可行性、安全性與有效性，下一步將優化心臟灌流系統。

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台大院長吳明賢親自主持記者會指出，台大醫院在心臟移植跟心臟病治療方面，一直扮演非常重要的角色，早期從開心手術到亞洲第1例心臟移植手術，還曾因程序不完備被罰錢，「但我們被罰的心甘情願」，因台大一直以擔任技術開發者為己任。

他說，這次台大的「醫龍團隊」完成無缺血時間、心臟不停跳的移植手術，是器官移植很重大進展，因為心臟若缺血，未來功能一定會有所影響。（編輯：陳清芳）1140416