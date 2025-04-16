台南婦低位直腸癌 「完全術前放化療」後腫瘤消失

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（中央社記者張榮祥台南16日電）67歲林姓婦人發現糞便潛血未留意，直到血便才就診，成大醫院確診為「低位直腸癌」，傳統手術通常完全切除肛門，但林婦接受「完全術前放化療」，腫瘤消失，15個月後未見復發。

成大醫院外科部大腸直腸外科醫師詹仁豪今天指出，林婦接受癌症篩檢發現糞便潛血，未加留意，直到血便才就診，大腸鏡檢查確診「低位直腸癌」，腫瘤離肛門僅3公分。

低位直腸癌傳統手術通常完全切除肛門，且進行永久性人工肛門造口，術前同步放化療可提供保留肛門括約肌機會，但仍可能導致術後排便功能障礙。

成醫全面評估討論，林婦接受「完全術前放化療」（Total Neoadjuvant Therapy，TNT），包括28天同步放射線合併化學治療及12次化學治療；後續追蹤顯示腫瘤完全消失，無須進行手術，治療後15個月，未見復發跡象。

詹仁豪表示，完全術前放化療（TNT）是新興直腸癌治療策略，在手術前整合同步放化療及全身性化療；研究顯示，透過這種方式，術前腫瘤控制效果顯著提高，甚至增加腫瘤完全消退機率，使部分患者無需手術。

TNT治療優勢，涵蓋促進腫瘤退縮、提高器官保存率、改善病人治療依從性與整體預後；目前已有多樣化治療方案因應不同患者需求，包括誘導化療或鞏固化療，以及長程或短程放化療組合。

近年臨床研究，接受TNT患者病理完全緩解率（腫瘤完全消失）是28%至38%，顯著高於僅接受術前放化療患者；TNT治療患者3年無病生存率（DFS）約78%，局部復發無病生存率（LRFS）超過85%。

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腫瘤完全或接近完全緩解患者，器官保存率60%至70%，大幅降低永久性結腸造口需求；TNT療法完成率顯著提升，依從性90%以上，顯著高於傳統分步療法。

詹仁豪說，TNT成效雖受到許多研究支持，但醫學界尚未達成一致標準治療共識，臨床醫師須綜合評估腫瘤位置、病人全身與局部風險，進行個別化治療規劃。（編輯：陳仁華）1140416