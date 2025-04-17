遊中西非染惡性瘧 觀光署：業者應提醒旅遊門診

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（中央社記者余曉涵台北17日電）日前有旅客赴中西非旅遊，3月返台後確診惡性瘧疾。對此，觀光署發函給旅遊業者，出團前應提醒旅客至旅遊醫學門診諮詢，並於旅途中及返國後落實各項防疫措施。

衛生福利部疾病管制署日前表示，今年已有7例境外移入瘧疾病例，創19年同期新高，其中一名60多歲本國籍男性曾至中西非旅遊，3月返台後確診惡性瘧，且發生呼吸衰竭，仍在加護病房治療。

觀光署發函給各大旅行社，業者應提醒團員旅行前至旅遊醫學門診諮詢，並於旅途中及返國後落實各項防疫措施。

觀光署也轉發衛福部函示給旅遊業者，業者出團前往前揭國家或中南美洲、加勒比海等地區，應審慎安排旅遊行程及提供傳染病相關衛教資訊。

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旅行業代表人、導遊及領隊於旅行前、中及返國後，應配合事項包含旅行前應事先瞭解目的地疫情資訊，並主動提醒團員，出發前2到4週請至國內旅遊醫學門診諮詢，評估預防接種或開立預防性藥物，及應採行的預防措施。

旅行中或返國入境時，應主動關心團員健康，如有身體不適症狀，務必主動通報機場檢疫人員；提醒團員於返國21天內，如出現不適症狀應儘速就醫，並告知近期旅遊史及接觸史，以利醫師早期診斷、通報及治療。（編輯：吳素柔）1140417