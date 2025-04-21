114年1期高粱收入保險 受理投保至5月底止

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）為提高糧食自給率，農業部鼓勵栽種雜糧，並推出保單分散風險。農金署今天表示，114年1期高粱收入保險即日起受理投保，期限至5月底止，呼籲農民洽各試辦地的區農會投保。

農業部農業金融署發布資訊提醒，高粱收入保險試辦地區的桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市7縣市農民把握期限投保；另外還有金門縣也是試辦地區，台灣本島1、2期都有保單銷售，金門縣則是2期銷售。

農金署指出，111至113年度1期，台灣本島受豪雨及颱風影響，單位面積產量減少，出險理賠逾新台幣3828萬元，確實發揮填補受損作用，提醒農民投保。

保費部分，農金署說明，高粱收入保險有95%及85%兩種保障程度的方案，可供選擇，保費每公頃分別為新台幣6675元及3165元，除了農業部補助1/2保費，部分縣市政府有加碼補助。

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理賠方面，農金署補充，採縣市區域產量認定方式，理賠標準以每公頃基準收入（產量Ｘ保障程度Ｘ價格），與每公頃實際收入的差額計算。

為提高農業韌性、分散風險，農業部迄今已開發28種品項、44張保單。（編輯：管中維）1140421