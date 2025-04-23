林保署首曝近年黑熊數量增 族群已無瀕臨絕種之虞

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）花蓮卓溪黑熊21日遭槍擊致死，林保署今天表示，未用麻醉槍是因須有麻醉藥品使用執照獸醫師在場指導才能用；對於台灣黑熊族群狀況，族群數量較20年前增加，已無瀕臨絕種之虞。

花蓮卓溪鄉中正部落11日以來有一頭佩戴研究頸圈的台灣黑熊徘徊，一連到雞舍吃了10幾隻家禽、掠食家犬，造成部落居民人心惶惶，21日晚間因應黑熊侵擾而執行巡護與驅趕的巡守隊，隊員為了自衛而開槍；下午部落也舉行除穢儀式安定民心。

農業部林業及自然保育署除發布資訊說明，對於有民眾疑惑，花蓮卓溪區黑熊遭槍擊致死事件為何不用麻醉槍，其實跟上述麻醉槍或吹箭的使用，涉及麻醉藥品使用規定有關，且當下情況緊急，所以必須使用獵槍。

林保署並說，山村社區位處生物多樣性資源保育的最前線，當他們遭受野生動物侵擾或危害時，若能獲得保護與支持，才會齊心推動保育。

針對台灣黑熊的數量，林保署首度做出相對具體的預估指稱，台灣黑熊雖然仍列名瀕臨絕種野生動物，但族群狀況已經沒有瀕臨絕種之虞了，後續將會在適當時機對外說明。

林保署也說，比起20年前的推估數字，台灣黑熊的族群數量增加絕對在倍數以上，因為近年全台的黑熊監測資料顯示，族群分布、整體豐富度每年持續上升，且從原本的中高海拔向淺山地帶擴散；近5年，海拔1200公尺以下區域出現黑熊的頻度，也有明顯增加。

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此案何以巡護人員帶著獵槍，林保署解說，因為這隻黑熊重達百餘公斤，近期已多次接近部落，並已習慣掠食犬隻，數次驅趕都沒有要遠離跡象，為確保居民及巡守人員安全，所以要求執行巡護與驅趕任務者攜帶獵槍防身，也提醒遭遇緊急狀況，須以人員安全為優先。

此外，對於民眾提問「為何為了保護狗而驅趕黑熊？」林保署說，這是因為已從吃雞進而吃狗，且吃了數隻，若是老人、小孩遭遇此情境，難以預料會不會發生危險，並非只是為了保護狗。（編輯：陳政偉）1140423