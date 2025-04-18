花蓮黑熊入侵掠食雞、看門狗 林業保育署強力驅趕

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮縣卓溪鄉中正部落日前接連發生黑熊滋擾事件，造成禽場雞隻、3隻看門狗遭掠食，經比對拍攝畫面，確認為玉管處4年前野放追蹤的黑熊。林業保育署人員昨晚緊急連夜驅熊。

林業及自然保育署花蓮分署11日接獲卓溪鄉中正部落，有黑熊入侵雞舍，經勘查發現熊窩、排遺，在雞舍周圍架設4台自動相機。

近日又接獲通報人反映，看門犬接連遇害，第1隻於14日失蹤、16日發現犬隻屍體，經查看紅外線自動相機，分別在15日拍到黑熊靠近雞舍，17日拍攝到黑熊攻擊捕食被鐵鍊拴住的犬隻，因此緊急動員展開強力驅趕，希望讓黑熊儘速離開部落。

林業保育署花蓮分署指出，影片中黑熊掛著頸圈，對比身體特徵，確認是玉山國家公園管理處4年前委託學者捕捉、佩掛衛星定位頸圈的個體YNP-BB02。

林業保育署花蓮分署表示，這隻黑熊野放後僅追蹤100多天後就失去訊號，推測可能是發報器故障，因此至今仍掛著項圈，詳細原因仍待釐清。

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黑熊滋擾造成3狗及多隻雞受損，林業保育署花蓮分署表示，11日接獲通報後就有提醒民眾將家禽及犬隻移置安全處所，遺憾當事人沒有及時處理，導致犬隻接連遇害。

除了黑熊可能對部落安全財產造成威脅，這隻野放4年的黑熊至今仍掛著項圈，恐成為黑熊的負擔。林業保育署花蓮分署已正式行文玉管處儘速針對這隻黑熊的滋擾與頸圈給予妥善處理，維護人熊安全。（編輯：郭諭儒）1140418